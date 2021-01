Via i campionati nazionali a squadre di tennistavolo, Asd Galaxy Reggio Calabria è subito protagonista!

18 Gennaio 2021 16:32

Asd Galaxy Reggio Calabria: riprende l’attività dopo lo stop durato 11 lunghi mesi

Dopo 11 lunghissimi mesi di stop riprende l’attività nazionale a squadre tra entusiasmo e grande rispetto dei protocolli anti contagio.

Il Girone I di serie B2 si ritrova orfano di tre delle 8 squadre di cui era composto (Asd TT Fiaccola Castellana Grotte, Asd TT Bari ed Asd TT Castrovillari) dando inizio ad una lotta a 5 (ASD TT Galaxy Reggio Calabria, Asd TT Ennio Cristofaro dell’aera C&R, ASD TT Atlantide Vibo, Sartoria Ale Mat Martina Franca e Asd TT Casper Reggio Calabria) per aggiudicarsi il primo posto in classifica e l’ambitissima promozione in B1 senza possibilità di retrocessione prevista dal nuovo regolamento federale viste le rinunce di cui sopra. La prima giornata con data 16/01/2021 si e’aperta con la sfida tutta calabrese tra la Asd Galaxy Reggio Calabria del Presidente Massimo Mittiga e la Asd Atlantide Vibo del Presidente Gregorio Curello due squadre che hanno già battagliato la passata stagione in serie C1 con un doppio successo degli atantidini per 5-3.Palcoscenico della gara il PalaGalaxy Reggio Calabria nuovissima struttura dotata di 5 aree di gioco regolamentari adagiate su taraflex Stag gentilmente fornito dalla Fitet. Partita che già si prospettava durissima per entrambi gli schieramenti non ha disatteso le aspettative: per la Galaxy 2 punti di Marco Colica su Gregorio Curello 3-2 annullando svariati match point e su Corrado Mastroianni 3-1 e 3 punti di Luca Migliardi che si è imposto su Mastroianni e Curello per 3-0 e su Lorenzo Raso per 3-2 annullando 3 match point. Per l’Atlantide Vibo 2 punti del talentuoso Lorenzo Raso che si è imposto 3-0 su uno spento Falsone e 3-2 su Colica annullando svariati match point ed un punto dell’esperto Mastroianni su Falsone per 3-1.Vittoria sofferta ma decisamente meritata per la Polisportiva Galaxy Reggio Calabria che si è imposta per 5-3 sull’Atlantide Vibo guadagnando il momentaneo primato nel Girone I. Un ringraziamento particolare va a tutti gli SPONSOR (StrettoWeb, Farmacia Aschenez, Il Frutteto e Nautica Ielo) e al Presidente dell’Atlantide Vibo Gregorio Curello che in apertura si è complimentato pubblicamente con la squadra reggina per il grande operato ed augurandole il meglio per il prosieguo del campionato.