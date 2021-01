Ascoli-Reggina, la situazione indisponibili in casa bianconera: in tre a parte, Sini di nuovo in gruppo

2 Gennaio 2021 17:13

Ascoli-Reggina, la situazione indisponibili in casa marchigiana è migliore di quella amaranto: il punto

L’Ascoli, così come la Reggina, sembrerebbe aver trovato la strada giusta per uscire dalla melma degli ultimi posti. Il nuovo allenatore Sottil, terzo in casa marchigiana dopo 15 partite, ha già raccolto 4 punti contro Spal ed Empoli, due tra le favorite al salto di categoria. Per dare continuità, la compagine bianconera proverà ad interrompere il cammino degli amaranto di Baroni, anch’egli capace di trovare la quadra sin dal suo arrivo.

La situazione indisponibili per i prossimi avversari di Rivas e compagni è sicuramente migliore di quella del club dello Stretto. Come si legge sul sito ufficiale dell’Ascoli, infatti, “E’ tornato a disposizione Sini, mentre si sono allenati a parte Spendlhofer, Ghazoini, che ha concluso lo stage con la Nazionale del Marocco e Kragl, che ha terminato la riabilitazione alla schiena presso l’Isokinetic di Bologna”. Non ci sono squalificati, così come per la Reggina.