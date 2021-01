Ascoli-Reggina, i precedenti: dal pantano del 2005 alla doppietta di Amoruso, bilancio in perfetta parità

2 Gennaio 2021 17:58

Ascoli-Reggina, i precedenti: tutti i confronti ufficiali tra marchigiani e calabresi tra A, B e C. Perfetta parità su un totale di 12 sfide

Ascoli e Reggina tornano ad affrontarsi a quasi 8 anni dall’ultima volta. 12 i precedenti totali, in tutte le categorie professionistiche: dalla Serie C degli anni ’60 alla A dei primi anni 2000. Il bilancio è in perfetta parità: 4 vittorie bianconere, 4 pareggi e 4 successi amaranto. Il club dello Stretto specialmente nelle ultime sfide è riuscito a mettere in pari questa statistica.

Dopo la prima vittoria nel ’62-’63, infatti, ci son voluti più di 40 anni perché la Reggina sbancasse nuovamente Ascoli Piceno. Nella stagione 2006-2007, quella della penalizzazione, successo vitale – a poche giornate dal termine – per la truppa di Mazzarri contro un avversario ormai spacciato e destinato alla retrocessione. Al vantaggio di Fini, risposta immediata con la doppietta di Amoruso e il tris di Foggia nella ripresa. L’anno prima succede di tutto, nonostante “sole” due reti: finisce 1-1 con il botta e risposta Fini-Paredes nel pantano del Cino e Lillo Del Duca. In mezzo anche espulsioni, rigori falliti (da Cozza) e gol annullati. Le due squadre tornano poi ad incontrarsi in B: da evidenziare in questo caso le due vittorie amaranto già spiegate in altra pagina: la vittoria con polemiche e fair play del 2009 e il tris di Di Michele quattro anni dopo. Di seguito l’elenco con tutti i confronti ufficiali.

1) Stagione 1962-1963 (Serie C)

Ascoli-Reggina 1-3

2) Stagione 1963-1964 (Serie C)

Ascoli-Reggina 1-0

3) Stagione 1964-1965 (Serie C)

Ascoli-Reggina 0-0

4) Stagione 1972-1973 (Serie B)

Ascoli-Reggina 2-0

5) Stagione 1973-1974 (Serie B)

Ascoli-Reggina 1-0

6) Stagione 1990-1991 (Serie B)

Ascoli-Reggina 0-0

7) Stagione 2005-2006 (Serie A)

Ascoli-Reggina 1-1

8) Stagione 2006-2007 (Serie A)

Ascoli-Reggina 2-3

9) Stagione 2009-2010 (Serie B)

Ascoli-Reggina 1-3

10) Stagione 2010-2011 (Serie B)

Ascoli-Reggina 2-1

11) Stagione 2011-2012 (Serie B)

Ascoli-Reggina 1-1

12) Stagione 2012-2013 (Serie B)

Ascoli-Reggina 0-3