Ascoli-Reggina, Kragl: “Sottil ci ha detto che questo è il compleanno più bello della sua vita”

4 Gennaio 2021 20:17

Ascoli-Reggina, l’autore del gol vittoria Kragl svela la frase che il proprio allenatore Sottil gli ha confessato a fine gara

“Oggi è il compleanno di Sottil? Sì, a fine partita ci ha detto che questo è il compleanno più bello della sua vita“. Questa l’affermazione finale di Kragl nel suo intervento a Dazn al termine del match tra Ascoli e Reggina. Il centrocampista bianconero autore del gol vittoria (del tutto immeritata) contro gli amaranto ha così svelato la frase che il proprio tecnico ha detto ai calciatori a fine partita. Oggi è il suo compleanno, a detta sua – quindi – il più bello di sempre. Lui che è un ex e che i tifosi della Reggina non ricordano di certo bene per quanto accaduto un anno e mezzo fa a Catania.