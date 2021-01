Ascoli-Reggina 0-0 LIVE: Situm mette i brividi ai padroni di casa

4 Gennaio 2021 17:02

Serie B, diretta Ascoli-Reggina: match valido per la 17ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Partita che riporta indietro nel tempo allo stadio Del Duca, dove si sfidano e seguiamo in diretta Ascoli-Reggina. Ricordi degli anni di Serie A a cavallo tra gli anni 2000 e 2010, oggi però in palio ci sono tre punti pensanti per uscire dalle posizioni più basse del campionato cadetto. I padroni di casa sono il fanalino di coda della classifica, il neo allenatore Sottil sta provando a portare la scossa in un ambiente molto demoralizzato. Una situazione in cui si è già trovato il tecnico Baroni, oggi alla ricerca di un nuovo successo dopo le vittorie negli scontri diretti con Reggiana e Cremonese. Non rimane che seguire in diretta Ascoli-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

6′ Pericoloso Situm! Il tiro deviato per poco non beffa Leali…

3′ Primo squillo della Reggina, il destro di Rivas è murato dalla difesa.

1′ Via, il match è iniziato! L’Ascoli muove il primo possesso.

Minuto di silenzio prima del fischio iniziale in onore di Renato Campanini. La compagine di scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare il bomber bianconero di tutti i tempi.

PRIMO TEMPO

Diretta Ascoli-Reggina: le formazioni ufficiali

Ha confermato la squadra che ha superato la Cremonese il tecnico amaranto. Baroni si affida nuovamente al 4-2-3-1 con Cionek e Loiacono al centro della difesa. In mediana Bianchi e Crisetig, mentre Folorunsho agirà sulla linea dei trequartisti. Rivas titolare, iniziale panchina per Bellomo e Denis. Manca poco all’inizio del match. Ecco le formazioni ufficiali:

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Tofanari; Cavion, Buchel, Gerbo; Sabiri; Chiricò, Bajic. A disposizione: Sarr, Avlonitis, Corbo, Sini, Lico, Kragl, Eramo, Donis, Pierini, Vellios, Cangiano, Tupta. Allenatore: Sottil.

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Peli, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Mastour, Bellomo, Charpentier, Denis, Vasic. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova (Gabriele Nuzzi di Valdarno e Riccardo Annaloro di Collegno). Quarto ufficiale: Francesco Fourneau di Roma 1.