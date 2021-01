3 Gennaio 2021 13:03

Ascoli-Reggina, match valido per la 17ª giornata di Serie B: ecco come e dove seguire la partita in diretta Tv o in Live streaming

Anno nuovo, stessa passione. Si riaccendono i fari dello stadio Del Duca per ospitare Ascoli-Reggina, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Entrambe reduci da due risultati utili consecutivi, stanno provando ad uscire da un momento complicato con l’arrivo dei nuovi allenatori Sottil e Baroni. Per ora gli effetti sono stati visibili in termini di punti, ma serve continuità. I marchigiani al momento sono il fanalino di coda del torneo, cercheranno una vittoria per restare attaccati al trenino delle squadre in lotta per la salvezza. Un gruppetto di cui fa parte la compagine amaranto, nettamente in crescita ed ora vogliosa di continuare a far bene. Per questi motivi prospetta dunque una sfida molto interessante e, come di consueto, su StrettoWeb si seguirà la sfida in diretta: aggiornamenti live già nel pre-partita con le formazioni ufficiali, cronaca in tempo reale ed eventuali interviste e conferenza stampa del post gara.

Diretta Ascoli-Reggina: Dazn o Rai Sport, chi trasmette il match?

Il match Ascoli-Reggina sarà visibile in diretta Tv solo sui canali Dazn (clicca qui per il link). La partita non sarà quindi trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat). I clienti Dazn potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per quanto riguarda il live Streaming la sfida Ascoli-Reggina sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o tablet, collegandosi sul portale online ufficiale della piattaforma.