Ascoli-Reggina, i convocati di Baroni: c’è Charpentier! Out in due oltre ai soliti noti

3 Gennaio 2021 15:32

Ascoli-Reggina, i convocati amaranto scelti da mister Baroni per la trasferta di domani in casa marchigiana

La Reggina si prepara alla delicata trasferta di Ascoli (clicca QUI per seguire la diretta del match), una squadra – come quella amaranto – disperata fino a due settimane fa ma adesso in rilancio con il nuovo allenatore, Sottil, capace di ottenere quattro punti contro Spal ed Empoli. E’ la prima partita del 2021 per i ragazzi di Baroni nonché l’ultima del pazzesco tour de force tra vecchio e nuovo anno. Ci sarà poi un weekend di sosta prima delle ultime due sfide del girone d’andata.

Una bella notizia, finalmente, c’è: tra i convocati risulta anche il nome di Gabriel Charpentier. Prima chiamata stagionale per l’attaccante di proprietà del Genoa dopo i numerosi e noti problemi degli ultimi mesi. Altra alternativa in attacco, dunque, per mister Baroni. Oltre ai soliti noti (Faty, Menez, Rossi e Lafferty), restano out anche Gasparetto e Marcucci. Da capire le motivazioni di quest’ultimi, ma i motivi non sembrerebbero essere di mercato. Tra l’altro, come già scritto in altra pagina poco fa, il primo – pur essendo ultimo nelle gerarchie in difesa di Baroni – non ha ricevuto alcun segnale dalla società per quanto riguarda un’eventuale cessione. Per il secondo discorso simile, ma in questo caso non è da escludere il prestito in C per fare minutaggio, dal momento che con la maglia amaranto non è mai sceso in campo.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorusho, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Charpentier, Denis, Vasic.

Indisponibili: Faty, Gasparetto, Lafferty, Marcucci, Ménez, Rossi.