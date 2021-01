Ascoli-Reggina, parla Baroni: “Abbiamo recuperato un po’ di energie. Tra Rivas e Denis scelgo…”

3 Gennaio 2021 14:11

L’allenatore della Reggina Marco Baroni ha parlato alla vigilia del match di Ascoli di domani: tra prossimo avversario e dubbi in attacco

Dopo Sottil, anche il tecnico della Reggina Marco Baroni ha parlato alla vigilia del match di domani ad Ascoli Piceno (clicca QUI per seguire la diretta del match). Si è parlato della sfida, del prossimo avversario e della scelta sul riferimento centrale tra Rivas e Denis. Ecco le parole dell’allenatore amaranto.

L’AVVERSARIO – “Andiamo ad affrontare una buona squadra che ha trovato fiducia nei risultati, ha avuto qualche vicissitudine ma ha trovato adesso un gruppo in ripresa. Non esistono comunque partite facili, questa è insidiosa sia per noi che per loro”.

IL LAVORO IN SETTIMANA – “Abbiamo cercato di recuperare al massimo le energie e recuperare fisicamente. Le assenze ci hanno portato a dover spremere di più qualche calciatore, ma non deve essere un alibi. Siamo pronti, non dobbiamo assolutamente sbagliare prestazione e atteggiamento”.

LE SCELTE – “Rivas o Denis punta centrale? German ci ha già dato un buon contributo quando è entrato, ancora deve recuperare bene e vedo un suo utilizzo in questo modo. Ma a prescindere da chi andrà in campo dovremo giocare con voglia e coraggio”.