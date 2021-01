Arsenal, lo strano caso di Aubameyang: parte per la trasferta, poi abbandona la squadra. Out per ‘problemi personali’

24 Gennaio 2021 14:53

Arsenal alle prese con lo strano caso riguardante Pierre-Emerick Aubameyang: l’attaccante dei Gunners out per ‘problemi personali’

La stagione dell’Arsenal non sta andando secondo i piani. I Gunners hanno un andamento piuttosto altalenante che li vede arrancare a metà classifica, avendo già collezionato 8 sconfitte nella prima parte della stagione. Come se non bastasse, ci si è messo anche il caso riguardante Pierre-Emerick Aubameyang a complicare la situazione del club londinese. Come spiegato dal ‘The Sun’, il calciatore gabonese è attualmente fuori a tempo indeterminato a causa di un problema che non conosce nemmeno l’allenatore Mikel Arteta. Aubameyang era infatti partito insieme al resto della squadra per la trasferta di FA Cup in casa del Southampton, salvo poi abbandonare i compagni e fare ritorno a casa. “Ha avuto un problema personale nelle ultime ore e abbiamo dovuto rimandarlo a casa”, ha spiegato coach Arteta, “Deve affrontare questo problema, vedremo come si evolve la situazione. Siamo qui per lui, dobbiamo sostenerlo e ha bisogno di prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno perchè stiamo parlando di un qualcosa che al momento ha la priorità”.