20 Gennaio 2021 23:02

Migranti: nonostante la pandemia lo scorso anni 34 mila arrivi in Italia, il triplo del 2019. Il 38% di chi è sbarcato è rappresentato da tunisini: seguono bengalesi e ivoriani

Sono stati oltre 34 mila, i migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2020 nonostante la pandemia, il triplo rispetto agli oltre 11 mila del 2019. In 4.100 sono invece arrivati via terra attraverso il confine italo-sloveno. Lo indica un rapporto dell’Unhcr. Il 38% di chi è sbarcato è rappresentato da tunisini: seguono bengalesi e ivoriani. Circa 4.500 degli arrivi via mare sono stati soccorsi da navi Ong: gli altri sono stati intercettati dalle autorità vicino alle coste oppure sono arrivati autonomamente.