Messina: rissa a bordo di un treno, tre arresti [DETTAGLI]

5 Gennaio 2021 13:42

Rissa a bordo treno: la polizia arresta 3 persone alla stazione di Messina

La Polizia Ferroviaria di Messina ha arrestato 3 persone protagoniste di una rissa scoppiata a bordo di un treno regionale in servizio sulla tratta Sant’Agata di Militello – Messina. I tre, noncuranti della presenza di altri viaggiatori, si sono affrontati con calci e pugni, colpendosi ripetutamente a vicenda anche con una bottiglia di vetro. Le grida provenienti dalla parte posteriore del convoglio, scenario dei tafferugli, hanno attirato l’attenzione di un agente della Polfer che si stava recando in servizio a Messina. Questi ha immediatamente allertato i colleghi con i quali, una volta che il convoglio è giunto in stazione, ha bloccato i tre uomini che, opponendo una violenta resistenza e minacciando di morte gli agenti, hanno tentato di sottrarsi all’arresto. Gli arrestati sono tre uomini pluripregiudicati di 28, 26 e 40 anni, tutti residenti nella provincia messinese; il ventottenne, inoltre, è risultato essere destinatario di un DASPO urbano emesso dal Questore di Messina. Al termine degli accertamenti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale “Gazzi” di Messina.