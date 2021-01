Argentina, circola la notizia della morte del padre di Tevez. La rabbia dell’ex Juventus: “basta fake news”

25 Gennaio 2021 16:18

In Argentina circola la notizia della morte del padre di Tevez, ricoverato in gravi condizioni a causa del Coronavirus: l’ex Juventus però smentisce

Da diverse settimane il padre di Carlitos Tevez lotta fra la vita e la morte a causa delle complicazioni dovute al Coronavirus. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni e vista l’età il rischio che non possa farcela è piuttosto alto. In Argentina hanno iniziato a circolare addirittura le prime voci che parlano della morte del padre di Tevez, dando la notizia per certa. L’ex calciatore della Juventus è stato costretto ad intervenire in prima persona per mettere a tacere quella che sono delle vere e proprie fake news, attraverso un messaggio scritto su Twitter nel quale si legge: “ciao a tutti, voglio comunicarvi che le notizie che stanno circolando sulla salute di mio padre sono false. Per favore, rispettate la mia famiglia, qualsiasi fake news che riguardi questa situazione non è per nulla piacevole. Grazie mille“.