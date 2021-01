18 Gennaio 2021 12:02

Anastasi: “il Planetario di Reggio Calabria non venga escluso da eventuali aiuti a suo sostegno”. Lettera indirizzata all’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione Sandra Savaglio e al Presidente f.f. della Regione Calabria Antonino Spirlì

Di seguito, nella sua stesura integrale, il testo della lettera indirizzata del capogruppo di “Io resto in Calabria”, Marcello Anastasi, all’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione Sandra Savaglio e al Presidente f.f. della Regione Calabria Antonino Spirlì. Il contenuto della missiva riguarda “proposte a favore delle associazioni e delle realtà infrastrutturali a carattere culturale e scientifico nella nostra Regione”.

“Gentile Assessore,

Chiarissima Professoressa Sandra Savaglio. Da Consigliere regionale e da collega cocente liceale, complimentandomi per la Sua attività sin qui svolta, in nome dell’amicizia e la grande stima che nutro da sempre nei Suoi confronti, sento il dovere di porre alla Sua cortese attenzione quanto, dal mio punto di vista, riterrei ulteriormente utile come supporto economico a favore delle realtà infrastrutturali e delle associazioni che operano mediante attività culturali a carattere scientifico nella nostra Regione. Vista la grave situazione storica per la quale le stesse associazioni possono beneficiare di appositi ‘ristori’, vorrei segnalarLe che il Planetario di Reggio Calabria, non venga escluso da eventuali aiuti a suo sostegno. Perché la Giunta regionale ne tenga conto, vorrei sottolinearLe che le attività svolte da tale struttura hanno dato nel tempo importante visibilità alla nostra Regione, basti pensare ai risultati ottenuti alle Olimpiadi nazionali ed Internazionali di Astronomia, ai percorsi di formazione per i Docenti e alla disponibilità ai percorsi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento). Molto significativo è da ritenersi che a tali percorsi formativi chiedano di partecipare scuole anche di fuori Regione, ricordandoLe che il Planetario di Reggio Calabria, nel corso della sua storia, ha avuto l’onore di ospitare grandi nomi dell’Astrofisica come quello di Margherita Hack e, meravigliosamente, anche quello della Sua persona, eccellenza internazionale e testimone vivente che si può essere calabresi e grandi anche all’estero come Lei, divenuta, quindi, testimone diretta delle attività che il Planetario di Reggio svolge. Anche al nostro F.F. Presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, al quale mi rivolgo con la stessa amicizia e la stessa stima, vorrei evidenziare che oltre ai numerosi studenti accolti già in passato, attualmente ben 20 studenti di diversi istituti scolastici della Piana di Gioia Tauro, usufruiscono delle attività a loro supporto e che gli stessi, come da notizia stampa recentemente pubblicata, hanno brillantemente superato la fase di pre-selezione e stanno per seguire i corsi di preparazione alla seconda fase regionale riguardante le Olimpiadi nazionali di Astronomia, attivati dallo stesso planetario della città metropolitana, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Unical.