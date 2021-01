Buona sanità in Calabria, Primario di Chirurgia Pediatrica a Colmar scrive al dott. Enzo Amodeo: “grazie per il magistrale intervento a mia mamma, ha portato la cardiologia di Polistena a livelli di eccellenza”

2 Gennaio 2021 21:22

Reggio Calabria, Primario di Chirurgia Pediatrica a Colmar scrive al dott. Enzo Amodeo: “è riuscito a portare la Cardiologia di Polistena a livelli di eccellenza. Vorrei sottolineare l’efficienza professionale e l’umanità della sua equipe medica e infermieristica”

Di seguito il testo integrale della lettera del Primario di Chirurgia Pediatrica a Colmar, dr Mirella Ripepi, al dott. Enzo Amodeo:

“Dr Enzo Amodeo,

mi permetto di scriverle perché ci tengo a esprimere la mia profonda riconoscenza per aver preso a cuore la salute di mia madre. Per averla ricoverata rapidamente in un periodo di crisi covid19, restrizioni e feste di fine anno, di averle messo un pacemaker in modo magistrale (come ho constatato personalmente in sala operatoria). Vorrei sottolineare l’efficienza professionale e la profonda umanità della sua equipe medica e infermieristica. Sono motivati, rispettosi, educati, preparatissimi e uniti e riflettono la sua guida solida, energica e appassionata nella tutela dei pazienti cardiologici. La prego di ringraziarli da parte mia e di elogiarli come meritano, in particolare il caposala. Come sa io sono un chirurgo, Primario del Reparto della Chirurgia Pediatrica a Colmar (Francia) e sono colpita dalla qualità della sua Direzione dell’UTIC. Nonostante l’evidente mancanza di locali, di strumenti e di personale… Rigore e serietà in un ambiente “vellutato”! Con poco a sua disposizione è riuscito a portare la Cardiologia di Polistena a livelli di eccellenza. Sono certa che la Direzione dell’Ospedale di Polistena si renda perfettamente conto che in un territorio disastrato come quello calabrese il suo reparto e’ una perla di speranza e di forza. La ringrazio ancora per quanto ha fatto e farà per mia madre”.

Questi riconoscimenti di grande stima arrivano in controtendenza rispetto alle scelte della direzione sanitaria di Reggio Calabria che ad oggi non ha ripristinato il nome del dott. Enzo Amodeo all’ingresso del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Polistena.