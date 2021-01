AMC: rimodulate e potenziate le corse del servizio dopo la ripresa della didattica in presenza al 50% per le scuole superiori

31 Gennaio 2021 11:23

Amc: rimodulate e potenziate le corse del servizio di TPL in base agli orari delle attività didattiche. Da lunedì monitoraggio per evitare disagi all’utenza

In vista della ripresa della didattica in presenza al 50% per gli istituti secondari di secondo grado prevista a partire da domani, lunedì 1 febbraio, l’Amc Spa informa di aver rimodulato e potenziato le corse delle linee del servizio di Trasporto Pubblico Locale in base agli orari delle attività scolastiche. Il risultato è frutto del Tavolo di Coordinamento istituito in Prefettura con i dirigenti del Dipartimento Trasporti della Regione Calabria, il sindaco Sergio Abramo e l’Ufficio Scolastico Regionale,

Per il potenziamento è stata prestata massima attenzione riguardo ai quartieri più popolosi e alle zone dove hanno sede gli istituti scolastici.

Nelle prime giornate la società monitorerà con grande attenzione i flussi di utenti per capire se vi sono delle criticità, in modo da agire, dove possibile, tempestivamente per migliorare il servizio, evitando sovraffollamenti e attese. <<Siamo pronti ad intervenire e ad interagire con le istituzioni – fanno sapere i vertici dell’Amc Spa – considerando che siamo in attesa delle risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dal Governo ed erogate direttamente dalla Regione. Invitiamo, comunque, gli studenti a prestare la massima attenzione, ad indossare la mascherina di protezione e a rispettare le distanze di sicurezza>>.

Si ricorda che la capienza dei mezzi è limitata al 50%, in ottemperanza delle misure Covid e su ogni bus è indicata la capienza massima ridotta. Per qualsiasi segnalazione e richiesta immediata si può interagire con la pagina facebook dell’azienda.

Tutti i dettagli delle corse possono essere visualizzati sul sito www.amcspa.it