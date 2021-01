Ambiente in Sicilia, Floridia (M5S): “Oltre 13mln e mezzo di euro per bonificare i siti abbandonati. Adesso la Regione deve agire senza indugi per individuare queste aree”

3 Gennaio 2021 10:53

Ambiente in Sicilia, la nota della senatrice messinese Barbara Floridia (M5S)

“Oltre 13 milioni e mezzo di euro saranno destinati dal Ministero dell’Ambiente alla Regione Sicilia per bonificare luoghi abbandonati. Queste somme sono state messe a disposizione dal Ministro Sergio Costa che ha firmato un decreto che stanzia 105 milioni di euro per tutto il territorio nazionale. Toccherà adesso alla nostra Regione, quale soggetto attuatore, indicare questi siti e bisognerà necessariamente agire senza troppi indugi. Un passo fondamentale per riqualificare aree bellissime ma degradate e inquinate, dove non si è mai individuato il responsabile per la bonifica, perché questi luoghi, dal punto di vista formale, non appartengono né allo Stato né alla Regione. Grazie alle importanti risorse economiche messe a disposizione dal Ministero guidato da Costa, la Sicilia ha così l’opportunità di trasformare questi siti orfani in un’importante occasione di rilancio per il nostro territorio”, così in una nota la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S).