Ambiente e sanità in Calabria: incontro online con Ferdinando Laghi, Francesco Sapia e Leo Autelitano

6 Gennaio 2021 20:22

Venerdì 8 gennaio, alle ore 21.00, incontro con Ferdinando Laghi per parlare di Ambiente e Sanità in Calabria

Venerdì 8 gennaio, alle ore 21.00, incontro con Ferdinando Laghi per parlare di Ambiente e Sanità in Calabria. Laghi, già primario all’ospedale di Castrovillari, è oggi presidente internazionale di Isde, membro del Consiglio direttivo del Parco del Pollino, testardo attivista e ambientalista. L’incontro è inserito all’interno del percorso di webinar promosso dal gruppo “Confronti a 5 stelle per il Sud”, arrivato oggi al suo quarto appuntamento tematico. Accanto al dottore, al tavolo dei lavori, ci saranno Leo Autelitano, presidente del Parco nazionale d’Aspromonte, e Francesco Sapia, eletto alla Camera dei deputati per il M5S e membro della XII commissione parlamentare affari sociali.

L’appuntamento sarà su piattaforma online, dalle ore 21.00, e tutti i cittadini sono invitati a partecipare e ad intervenire con delle domande. Per entrare nella call conference (che si svolgerà sulla piattaforma Google Meet) basta cliccare (nel giorno e all’ora indicati) sul seguente link:

https://meet.google.com/yaj-rbhe-ydn. Non saranno ammessi utenti anonimi. L’evento potrà essere seguito anche in streaming dalla pagina facebook “Confronti a 5 Stelle per il Sud” e dal gruppo facebook connesso alla stessa.