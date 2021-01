Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo al Centro/Sud: tanta neve in Calabria e Sicilia

17 Gennaio 2021 15:46

Allerta Meteo, forte ondata di maltempo stasera in Calabria e Sicilia: tanta neve a bassa quota, i dettagli

Nuova forte ondata di maltempo da stasera al Centro/Sud con nevicate anche in Calabria e Sicilia. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, spiega: “piogge e nevicate fino a bassa quota sulla Campania, sulla Lucania, sulla Calabria, soprattutto centro-settentrionale, nevicate a quote più alte sulla Calabria meridionale e sul Nord della Sicilia. I fenomeni più intensi sono attesi nelle ore pomeridiane e serali sul basso Tirreno, proprio fra Calabria e Sicilia, con nevicate, soprattutto sulla Sila, anche abbondanti, fino a 10/15/20 cm entro domattina oltre i 5/600 m. Accumuli medi sui rilievi centro-meridionali, da qualche centimetro fino a 5/10 cm tra Abruzzo, aree interne laziali, Molise, aree interne campane e Lucania, qui fino a 15 cm sulle aree meridionali, area Pollino. Imbiancate o qualche centimetro anche sui rilievi tra Umbria e Marche, localmente sui settori meridionali romagnoli. Le temperature sono in lieve aumento, di più sulle aree occidentali, tuttavia ancora fredde, specie a Est”, conclude.