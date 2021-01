Aggiudicate tre gare per 15 milioni di euro per lavori di pavimentazione sull’A2 nelle province di Cosenza, Reggio Calabria e Salerno

18 Gennaio 2021 16:39

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, Anas ha pubblicato tre esiti relativi ai bandi di gara in Accordo Quadro di durata quadriennale, finalizzati al risanamento della pavimentazione sui tratti della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, tra le province di Cosenza, Reggio Calabria e Salerno. Ogni gara prevede un investimento complessivo pari a 5 milioni di euro, per un totale di 15 milioni di euro. L’iter per affidamento mediante procedure di Accordo Quadro garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara d’appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza. Le due gare, relative ai tratti autostradali in provincia di Cosenza e Reggio Calabria, sono state aggiudicate alle all’impresa ICMB di Sammarco Francesco & C. con sede a Ciro’ Marina (KR). La gara che riguarda il tratto autostradale in provincia di Salerno è stata aggiudicata all’impresa ENERSUD s.r.l. con sede a Cancello ed Arnone (CE). Ogni informazione relativa alle gare d’appalto è disponibile sul Portale Acquisti di Anas all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it