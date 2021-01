Aggiornamento lavori straordinari e viabilità sulla tratta autostradale Messina-Giardini e Giardini-Giarre

9 Gennaio 2021 13:46

Procedono nel rispetto dei tempi previsti gli interventi di manutenzione straordinaria di pavimentazione sull’autostrada A18, nei tratti Messina-Giardini e Giardini-Giarre. È appena stata riaperta al traffico la corsia di monte (direzione Catania) tra il km. 0,000 ed il km. 0,916 e conseguentemente rimosso il doppio senso di circolazione che era presente in quella di valle (direzione Messina).

Su quest’ultima carreggiata i lavori dell’impresa Tosa Appalti s.r.l. proseguono adesso tra il km. 16,634 e il km. 11,368 con mantenimento del doppio senso di circolazione sulla strada di monte (direzione Catania). Da lunedì 11 in direzione Messina si comincerà inoltre ad intervenire anche nel tratto compreso tra il km. 4,165 e il km. 0,916, con istituzione del dopo senso di marcia sulla carreggiata lato monte. Come da prassi, per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.