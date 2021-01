Accenture, rinsalda partnership con Salesforce

27 Gennaio 2021 06:55

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Accenture e Salesforce consolidano la partnership per aiutare le aziende a integrare la sostenibilità nei loro modelli di business con lo scopo di soddisfare le crescenti aspettative dei clienti e degli stakeholder e sostenere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. La multinazionale e la società statunitense di cloud computing sottolineano che la “combinazione dei Sustainability Services di Accenture con Salesforce Sustainability Cloud e Customer 360 consentirà, per la prima volta, al Top Management di avere visibilità dei dati ambientali, sociali e di governance (Esg), sia storici che in real time”.

“Le aziende infatti saranno in grado di monitorare, misurare e gestire con maggiore efficacia una serie di iniziative per la sostenibilità, tra cui la produzione di reportistica sull’utilizzo di CO2, il supporto nel coinvolgimento dei clienti, la creazione di esperienze positive per i consumatori, il rispetto dei requisiti normativi e lo sviluppo di nuovi modelli di business” affermano le due società.

Per il Ceo di Accenture Julie Sweet “l’impegno dei nostri clienti per la sostenibilità non è mai stato così grande”. “Mentre le aziende si reinventano e ricostruiscono i loro modelli di business dopo la pandemia, hanno ora l’opportunità – sottolinea Sweet- di incorporare la sostenibilità fin dalle fasi di progettazione per indirizzare i programmi dei loro clienti. Siamo lieti di espandere la nostra partnership con Salesforce per aiutare le organizzazioni sia a creare valore che a tenere fede ai loro valori.