A.I.A.C. Messina, Andrea Argento confermato presidente per il quadriennio 2021-2024

6 Gennaio 2021 16:18

A.I.A.C. Messina, per il quadriennio 2021-2024 confermato presidente Andrea Argento

Si sono svolte, nei locali della Parrocchia Stella Maris, le elezioni del comitato provinciale che hanno rinnovato le cariche sociali e stabilito i delegati per l’assemblea regionale per il quadriennio 2021-2024. Andrea Argento è stato confermato presidente dell’A.I.A.C. Messina. Si sono svolte lunedì 4 gennaio le elezioni del comitato provinciale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, volte al rinnovo delle cariche sociali e a stabilire i delegati per l’assemblea regionale per il quadriennio 2021-2024. Le operazioni di voto hanno avuto luogo presso il seggio allestito nei locali della Parrocchia Stella Maris di Minissale, in via Condottieri II, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Buona l’affluenza dei tecnici peloritani che si sono recati alle urne dimostrando grande partecipazione.

Andrea Argento proseguirà dunque il suo percorso da presidente, giunto al secondo mandato. I sei consiglieri eletti sono Luigi Carmona, Ignazio Princiotta Spanò, Mariano Beninato, Arturo Fabio Carciotto, Domenico Barresi e Enrico Vecchione. Quattro i delegati

provinciali: Ignazio Princiotta Spanò, Maurizio Salvatore Mendolia, Giuseppe Scaffidi Chiarello e Mariano Beninato. Santino Bellinvia attende, invece, l’esito dello spoglio nazionale per sapere se sarà tra i rappresentanti siciliani all’assemblea di Coverciano.

“Sono contento che i ‘colleghi’ mi abbiamo confermato la fiducia – dichiara Argento – ho percepito un consenso sincero da parte di tutti, che mi fa cominciare con entusiasmo il quadriennio. Il lavoro svolto è stato apprezzato, ma occorrerà alzare l’asticella vista anche la complicata situazione generale causata dal Coronavirus. Sono certo che l’Aiac darà un fattivo e propositivo contributo per la ripartenza del calcio italiano”.

Tra i punti principali del programma presentato da Andrea Argento, per il quadriennio 2021-2024, ci sono la valorizzazione e la promozione dell’Associazione nel territorio, la collaborazione con FSN, EPS e componenti tecniche federali su aspetti tecnici e formativi,

la tutela degli allenatori e il “monitoraggio” delle panchine delle squadre messinesi professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, prestando massima attenzione ad eventuali comportamenti vietati dalle norme federali. Previsti, inoltre, corsi di aggiornamento territoriali, consulenza per i corsi di aggiornamento online e poi informazioni ai soci, convenzioni, clinic formativi e corsi BLSD. Tra gli ulteriori impegni

l’organizzazione del premio provinciale The Best Coach, la puntuale gestione della pagina Aiac Messina sul sito assoallenatori.it e, infine, il ripristino della Biblioteca del Calcio; in una nuova sede.