“Zona rossa” a Capo d’Orlando: chiuso il cimitero comunale e mercato sospeso

23 Dicembre 2020 12:24

Capo d’Orlando: modifiche al calendario della raccolta differenziata in coincidenza con le festività natalizie

Modifiche al calendario della raccolta differenziata in coincidenza con le festività natalizie. Domani, giovedì 24 dicembre, confermato il ritiro della carta e del cartone. Raccolta sospesa invece, nei giorni di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre), mentre la frazione secca/indifferenziata verrà ritirata domenica 27 dicembre. L’organico/umido si potrà conferire regolarmente lunedì 28. “E’ ancora più importante in questo periodo di festività conferire in modo corretto – commenta l’Assessore Fabio Colombo – anche a novembre abbiamo ottenuto risultati importanti nel porta a porta con oltre il 70% di differenziata. L’appello è ad ogni singola famiglia di rispettare le regole e il calendario”. Com’è noto, da domani scatta la “zona rossa” in tutta Italia con le consequenziali restrizioni individuate dal Governo. Per questo, il Sindaco Ingrillì ha firmato una ordinanza con cui dispone la chiusura al pubblico del cimitero comunale di Capo d’Orlando nei giorni 24-25-26-27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1-2-3–5 e 6 gennaio 2021. Inoltre, nei giorni 28 – 29 -30 dicembre 2020 ed il giorno 4 gennaio 2021 il cimitero resterà aperto al pubblico dalle ore 8 alle ore 13. Per lo stesso motivo è sospeso il mercato settimanale nei giorni del 24 e del 31 dicembre.