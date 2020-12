Zaniolo lascia la fidanzata, l’inidizio su Instagram: il nuovo amore è Madalina Ghenea?

21 Dicembre 2020 15:11

Nicolò Zaniolo sembra aver lasciato la fidanzata Sara: gli ultimi rumor di gossip parlano di un flirt con la splendida Madalina Ghenea

Lontano dai campi da gioco a causa di un brutto infortunio, Nicolò Zaniolo resta ugualmente sotto i riflettori, ma quelli del gossip. Il trequartista della Roma sembrerebbe aver trovato un nuovo amore, lo afferma ‘Giornalettismo’ che indica come conclusa la relazione fra il centrocampista giallorosso e la fidanzata Sara. La giovane coppia non appare più insieme sui social e, come spesso accade in questi casi, è sintomo di un possibile addio che confermerebbe le voci di una crisi della quale si parlava da tempo. Il calciatore avrebbe addirittura un nuovo amore. Gli ultimi rumor di gossip lo affiancano infatti alla bellissima Madalina Ghenea, modella romena di 32 anni (12 in più!) madre di una bambina di 4 anni. Madalina Ghenea ha avuto relazioni in passato con gli attori Gerard Butler e Michael Fassbender, lo stilista Philipp Plein e il calciatore Marco Borriello.