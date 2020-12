WWE, il 2021 di RAW inizia con la ‘Legends Night’: info, dettagli e storiche superstar presenti

22 Dicembre 2020 10:29

La WWE regala un’imperdibile puntata di RAW nel 2021: ecco la ‘Legends Night’, una serata in compagnia delle leggende del wrestling

Le figure iconiche della WWE del presente e del passato appariranno a RAW come parte della celebrativa “Legends Night” nella notte italiana fra lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2021. Il WWE Universe vedrà alcune delle più grandi Superstars della storia dello Sports Entertainment durante questo imperdibile episodio di Monday Night RAW. Le WWE Legends confermate per la “Legends Night” di fronte al pubblico del WWE Thunderdome – in diretta in lingua originale alle ore 2 e on demand sempre su DplayPlus, disponibile su DMax con il commento in italiano con il primo passaggio lunedì 11 gennaio alle 23.15 – sono: