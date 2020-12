Wanda Nara si mette a nudo: “ritocchi estetici e Photoshop, ecco la mia verità”

5 Dicembre 2020 12:26

Wanda Nara, ritocchi estetici e Photoshop: i segreti personali della showgirl argentina. La moglie di Mauro Icardi vuole apparire sempre splendida

Momento di pausa per Wanda Nara che è volata in Argentina per far visita alla sorella Zaira, diventata mamma da poco, e passare un po’ di tempo insieme alla famiglia. Ai bambini ci pensa Mauro Icardi insieme ad un amico di famiglia. Un momento di relax per mamma Wanda, sempre dietro a 5 piccoletti terribili, ma che non perde mai di vista il proprio lavoro e soprattutto la propria immagine. La showgirl argentina ci tiene ad apparire sempre al top della forma e del look e non si fa alcun problema ad ammettere qualche aiutino fra chirurgia e fotoritocchi.

In una recente intervista rilasciata in patria, Wanda Nara ha spiegato: “sono passati 11 anni da quando ho iniziato a dedicarmi ad avere figli e tutti sanno che, per avere un intervento di chirurgia estetica, sono necessarie molte cure che è impossibile con tanti bambini e soprattutto con i bambini piccoli. L’altro giorno invece ho caricato delle foto mie, di quando avevo l’età di Francesca, e lì puoi notare che aveva lo stesso naso di adesso. Ma ti chiarisco una cosa: non ho nulla contro gli interventi chirurgici. Se domani noto che sono piena di rughe e voglio fare un lifting, vado a farlo. Quale sarebbe il problema nel voler avere un bell’aspetto? Non è quello che vogliamo tutti?” e su Photoshop aggiunge “è uno strumento che tutti abbiamo a portata di mano perché chiariamo: non è un oggetto di lusso irraggiungibile. Se hai voglia di ritoccare una foto per sembrare un po’ meglio… Cosa c’è che non va? È un crimine?”.