Wanda Nara nuda a cavallo, la battuta di Luciana Littizzetto fa discutere: “ha la Jolanda prensile”

7 Dicembre 2020 10:43

Wana Nara posta una foto nuda a cavallo, la battuta di Luciana Littizzetto a ‘Che tempo che fa’ spacca in due i social network

L’ultimo sketch comico di Luciana Littizzetto a ‘Che tempo che fa’ non è passato inosservato, anzi la comica presente al programma di Fabio Fazio è diventata trend topic su Twitter. Qualche risata in meno del solito però, qualche critica in più. La Littizzetto ha preso di mira Wanda Nara, famosa showgirl argentina moglie del calciatore ex Inter Mauro Icardi. Il bersaglio dell’ironia tagliente della Littizzetto è stato uno scatto postato da Wanda Nara sui social nel quale si mostra nuda, sdraiata su un cavallo. “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”, ha commentato ‘Lucianina’. Molti utenti social si sono indignati per una battuta poca divertente, utile più a screditare un’altra donna che a fare della vera ironia. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo parere in un tweet diventato a sua volta virale: “Littizzetto e la battute su Wanda Nara. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh”.