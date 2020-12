Wanda Nara e la notte di sesso con Maradona, la vicina di stanza: “tremavano i mobili”

4 Dicembre 2020 19:47

Wanda Nara e quella notte bollente con Maradona: il presunto flirt torna di moda dopo la scomparsa del mitico ‘Pibe de oro’

Dopo la morte di Diego Armando Maradona sono tornate di moda diverse storie e rumor legate al suo passato. Un particolare gossip alquanto piccante ha ripreso piede, particolarmente in Argentina, con co-protagonista la sempre chiacchierata Wanda Nara. La showgirl argentina ha sempre smentito di aver passato una notte con Maradona, ma diverso tempo fa, ne corso di un’intervista a ‘La Nacion’, l’attrice e presentatrice Mirtha Legrand aveva lanciato un vero e proprio scoop: una notte di passione da far tremare i mobili, della quale lei stessa era stata ‘testimone uditiva’ poichè vicina di stanza in hotel dei due. Inutile dire che la Legrand non ha chiuso occhio!

“Fui testimone uditiva del loro incontro. Mi ricordo che a volte si era parlato di qualche loro uscita. – raccontò Mirtha Legrand – Io stavo pranzando a Mar del Plata, sulla Costa Galaba, e quando stavo per uscire mi si avvicinò lei che mi disse ‘perché non mi inviti nel tuo programma?’. Io le risposi: ‘sei quella che è stata con Maradona? Ieri notte non mi avete fatto dormire’. Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell’incontro“.