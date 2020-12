Wanda Nara, il cavallo e la battuta di Luciana Littizzetto: “insulti e volgarità dalla casta Lucianina, risponderà legalmente”

10 Dicembre 2020 15:25

Wanda Nara vuole portare Luciana Littizzetto in tribunale: la battuta hot sulla foto a cavallo continua a fare discutere

A volte è proprio vero: le prime nemiche delle donne sono le donne stesse. O almeno è quello che traspare dalle parole con le quali Wanda Nara commenta la battuta di Luciana Littizzetto che negli ultimi giorni ha fatto molto discutere. Ma andiamo con ordine. Il profilo Instagram della showgirl argentina è ricco di foto super sexy, alle quali recentemente sono stati aggiunti una serie di scatti da ‘cavallerizza’ piuttosto bollenti. In uno in particolare Wanda Nara appare completamente nuda, distesa sulla sella di un cavallo che la copre a malapena. Durante ‘Che tempo che fa’, Luciana Littizzetto ha fatto una battuta piuttosto spinta a commento della foto, che ha fatto parecchio discutere. Wanda Nara, tramite una storia Instagram ha spiegato che porterà la questione in tribunale, sostenendo che nel 2020 è impossibile che ci siano donne in grado di fare violenza verbale e dire volgarità verso altre donne.