Wanda Ferro (Fdi): “gioia per nomina don Mimmo Battaglia nuovo arcivescovo di Napoli”

12 Dicembre 2020 17:52

Wanda Ferro: “la scelta di Papa Francesco di nominare don Mimmo Battaglia quale nuovo arcivescovo di Napoli è una notizia che mi riempie di gioia”

“La scelta di Papa Francesco di nominare don Mimmo Battaglia quale nuovo arcivescovo di Napoli è una notizia che mi riempie di gioia. Ho avuto la fortuna di condividere con lui tanti percorsi, e la sua vicinanza è stata per me un continuo arricchimento. L’emozione per la sua nomina è condivisa da tutta la comunità catanzarese, rimasta fortemente legata ad un sacerdote che ha saputo costruire con umiltà, tenacia e amore, un’oasi di vita e di speranza in cui hanno trovato accoglienza e riscatto tanti giovani finiti nella voragine della dipendenza, del disagio e della solitudine”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che prosegue: “Quando don Mimmo ha lasciato Catanzaro per ricoprire il ministero episcopale nel Sannio, l’abbraccio con la sua terra non si è sciolto, la sua vicinanza è stata sempre viva, in un continuo scambio di sostegno e incoraggiamento. L’affetto e la riconoscenza della sua Catanzaro accompagneranno don Mimmo in questo nuovo importante incarico affidatogli dal Santo Padre, che ha riconosciuto in lui l’esempio di una Chiesa vicina ai più deboli, che vuole affermare con la sua opera il rispetto per la vita, la solidarietà, la giustizia, l’amore per l’altro, per arginare il disagio, la devianza, le disuguaglianze, che colpiscono sempre più la nostra società e in particolare le terre del Sud. Don Mimmo oggi tende la mano ad una Napoli che imparerà presto a conoscere la sua bellezza d’animo, la sua forza, la sua capacità di immaginare orizzonti e costruire percorsi di speranza. Auguri don Mimmo”.