11 Dicembre 2020 15:38

Non si giocherà, domenica 13, il match di Volley tra Tonno Callipo Vibo Valentia e Allianz Milano: la nota ufficiale del club calabrese

“La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della gara Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano del 13 dicembre 2020 valida per la terza giornata di ritorno di Superlega. La gara in oggetto è rimandata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite”. Con questa breve nota stampa la Tonno Callipo Vibo Valentia comunica il rinvio del match di domenica contro Allianz Milano causa Covid. Si resta in attesa della data ufficiale.