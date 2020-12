Violenta pioggia a Reggio Calabria, Angela Marcianò: “città sommersa nel fango, inascoltate le nostre proposte per evitare questi problemi”

3 Dicembre 2020 17:04

Angela Marcianò ha pubblicato sui social le immagini di Reggio Calabria in ginocchio alla prima pioggia e recrimina per alcune soluzione che però sono rimasta inascoltate

Strade allagate che diventano fiumi, acqua sin dentro i portoni di casa, automobili bloccate nel traffico. Non è nuova a questa situazione la città di Reggio Calabria, per questo sui social Angela Marcianò ha riportato le proprie considerazioni. Come nel post di Antonino Minicuci, anche l’avvocato ha rivolto una critica (seppur senza nominarlo) al Sindaco Giuseppe Falcomatà. “Nel nostro Programma Elettorale avevamo esposto puntualmente tutte le criticità e proposto soluzioni in grado di risolvere il problema. E niente! – sottolinea Angela Marcianò – . Oggi la Città è di nuovo allagata e come ogni volta letteralmente nel fango. Ringraziamo sempre i Vigili del Fuoco per il loro lavoro”. L’ex candidato sindaco ha pubblicato una serie di foto che testimoniano la grave situazione che ha colpito, come solitamente avviene in questi casi, il sottopassaggio di San Leo e il Piazzale a Sud dello stadio Granillo. E non riesce a darsi pace…