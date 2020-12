Villa San Giovanni: open days virtuali e sportello on line all’IIS Nostro-Repaci

10 Dicembre 2020 23:00

Si svolgeranno Open days virtuali, quest’anno, all’IIS Nostro Repaci di Villa San Giovanni, a causa delle restrizioni per Covid-19. Con l’obiettivo di orientare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, nei giorni 18 dicembre 2020 e 16 gennaio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, la scuola aprirà le porte on line anche per dare l’opportunità di incontrare le persone che la vivono e la animano, docenti e studenti. Gli incontri virtuali si svolgeranno sull’applicativo Meet della piattaforma G-Suite for Education: per partecipare basterà collegarsi con il sito www.nostrorepaci.gov.it ed entrare dalla home page tramite il link dedicato.

Darà il benvenuto la Dirigente scolastica prof.ssa Maristella Spezzano, seguirà l’intervento della Funzione strumentale per l’Orientamento prof.ssa Giuseppina Galletta. Si apriranno successivamente altre stanze virtuali dedicate agli indirizzi di interesse, dove i docenti della Commissione accompagneranno gli studenti alla scoperta delle sedi e degli ambienti dell’Istituto villese, laboratori, palestra, aule didattiche, illustreranno il Piano dell’Offerta formativa, i percorsi di studio, i servizi, gli sbocchi professionali. Si potranno fare domande e avere chiarimenti in tempo reale. Nelle aule virtuali dedicate ai vari indirizzi di studio saranno attivati laboratori in cui gli alunni interessati avranno la possibilità di confrontarsi con docenti e studenti, sperimentando alcune delle metodologie didattiche curricolari e digitali in uso nell’Istituto.

L’offerta formativa del Nostro – Repaci è molto ampia e variegata; i ragazzi potranno scegliere il corso di studi che prediligono tra il Liceo Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze applicate, Sportivo, Scienze umane, Economico sociale, e l’Istituto Tecnico Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing. Ubicate in zona centrale e facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici, le sedi del Liceo ”Nostro” di via Zanotti Bianco e la sede dell’ITE “Repaci” di via Mons. Bergamo, sono attrezzate di Lim nelle Aule didattiche, di Laboratori e Sala proiezioni e conferenze. L’Istituto villese offre molte opportunità: è centro di preparazione Esami Cambridge English, è accreditato come sede di esami AICA per il rilascio della certificazione ECDL, partecipa a progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR, aderisce a Reti di scuole e collabora con Enti esterni. Polo culturale sul territorio dell’hinterland villese e snodo formativo territoriale del Piano Nazionale Scuola Digitale, il Nostro – Repaci dà una solida formazione culturale, professionale e umana, è una scuola d’eccellenza, un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e tecnologica, aperta al dibattito sulle grandi questioni civili ed etiche; pone tra i principali traguardi formativi l’educazione alla tolleranza, alla cittadinanza europea e all’inclusione sociale. Numerosi sono i progetti inseriti nel PTOF per il prossimo anno scolastico 2021/2022: corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e informatiche, potenziamento disciplinare di Biomedicina, Progettazione digitale, Lingua tedesca, Diritto, visite guidate sul territorio, viaggi studio e viaggi d’istruzione, incontri con esponenti del mondo della cultura e della ricerca scientifica, Robotica, Giochi sportivi studenteschi, Attività Sportive, partecipazione a Concorsi culturali, Certamina di lingue classiche, Olimpiadi di Italiano, del Debate, di Astronomia, di Scienze naturali, di Filosofia, Laboratori teatrale, musicale, multimediale per la valorizzazione delle Eccellenze. Attivo nel perseguire l’inclusione e il diritto allo studio degli studenti, l’Istituto offre tra i servizi la fornitura di libri e dizionari in comodato d’uso, grazie al progetto PON FSE “Il Libro come progetto”, la consegna di PC/Tablet in comodato d’uso per la Didattica Digitale integrata e la Biblioteca on line, validi supporti agli studenti meno abbienti.

Al Nostro – Repaci dal 14 dicembre 2020 al 25 gennaio 2021 dalle ore 15.00 – 16.30 sarà attivo anche uno sportello orientamento on line. Per accedere allo sportello on line occorre prenotarsi tramite un account Google (G-Mail o G-Suite) compilando il modulo disponibile sul sito www.nostrorepaci.gov.it. Sono possibili, previa prenotazione al numero 0965 795349, anche colloqui telefonici personalizzati con il Dirigente e con la Commissione Orientamento lunedì dalle 15.00 alle 16.30 e martedì dalle 10.00 alle 11.00. Per ricevere informazioni si potrà inviare anche una e-mail alla Responsabile Orientamento, all’indirizzo orientamento@nostrorepaci.edu.it.

Gli studenti e le famiglie sono invitati a visionare il sito ww.nostrorepaci.gov.it e il BOX dedicato all’ Orientamento, ricchi di video e immagini relativi alle attività della scuola.

Programma delle giornate di Open day virtuale

18 dicembre 2020 e 16 gennaio 2021

dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Saluti e presentazione da parte del Dirigente scolastico

Presentazione dell’Offerta Formativa da parte di Docenti e Studenti

Breve video

Laboratori nelle aule virtuali

Domande dei partecipanti

Chiarimenti e informazioni