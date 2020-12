Buone Feste 2020, Vigilia di Natale al tempo del Coronavirus: ecco tutti i piatti tipici nel mondo

Buone Feste 2020- La Cena della Vigilia di Natale riveste un significato importante per tutte le famiglie in Italia e nel Mondo. La Vigilia 2020 è caratterizzata, però, dalle restrizioni anti Coronavirus.

Buone Feste 2020: ecco alcuni dei piatti tipici nel Mondo per la Vigilia di Natale

Buone Feste 2020- In Francia si prepara fegato di anatra ed oca, servito con salmone affumicato, capesante e ostriche. Nel Regno Unito si cena a base di tacchino arrosto, ripieno, servito con verdure, mirtilli, purè di patate e, come dolce. In Germania si mangia arrosto di carpa con patate o tacchino e pollo; in Grecia arrosto di maiale e dolci. In Ungheria si mangia una zuppa di pesce o di pollo e dolci con semi di papavero. In Portogallo merluzzo bollito e verdure assortite; in Polonia carpe, cavolo con funghi, zuppe piccoli ravioli ripieni; in Russia l’insalata russa, champagne e caviale, arringa, patate, carote, barbabietole, cipolle e maionese; mentre in Turchia si mangia tacchino ed in Ucraina il kutya, un dolce a base di grano.