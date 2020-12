Victoria Beckham, la verità sul famoso malore in conferenza stampa nel ’97: vomitò in bagno, era sbronza! [VIDEO]

23 Dicembre 2020 11:13

Victoria Beckham confessa la verità sul malore nella conferenza stampa con le Spice Girls nel 97′: era sbronza, dovette correre in bagno!

Victoria Beckham è una delle donne più popolari al mondo e non ha mai avuto problemi a stare sotto i riflettori o davanti alle telecamere. Nella sua carriera però, c’è un episodio alquanto clamoroso nel quale l’ex stella delle Spice Girls dovette proprio… scappar via. Stiamo parlando della famosa conferenza stampa del 1997, nella quale la ‘Posh Spice’ è apparsa strana, assente, sofferente. L’inquadratura che stringe sul suo volto, le mani messe a copertura di un volto che guarda verso il basso, poi lo scatto per lasciare il palco. La corsa fu verso il bagno, erano i postumi della sbronza presa la sera prima. A 13 anni di distanza, attraverso Instagram, Victoria Beckham ha ammesso: “a mia difesa posso dire che ero davvero ubriaca“.