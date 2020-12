Vicenza-Reggina, la probabile formazione amaranto: Baroni cambia qualche interprete

21 Dicembre 2020 22:16

Vicenza-Reggina, le possibili scelte di mister Baroni in vista del match di domani in terra veneta: non dovrebbero esserci rivoluzioni, questa volta, ma cambierà qualche interprete

I tanti assenti (ancora) e il poco tempo a disposizione per preparare la gara non dovrebbero portare ad alcun tipo di rivoluzione da parte di mister Marco Baroni in vista di Vicenza-Reggina di domani (clicca QUI per seguire la diretta del match). Il tecnico amaranto, che ha già cambiato sistema di gioco dal suo arrivo proponendo la difesa a 4 contro il Cittadella, non modificherà ulteriormente e in maniera sostanziale un sistema di gioco abbastanza semplice ed elementare, quello che serve in un momento in cui c’è poco da sperimentare ma serve solo badare al sodo e ridurre al minimo gli errori.

Sono tre gli importanti rientri rispetto all’ultima gara: Cionek in difesa, Situm a centrocampo e Bellomo in attacco, tornato dalla squalifica. Si ferma invece Liotti dopo il rosso diretto subito sabato, mentre la tegola dell’ultim’ora è quella riguardante Lafferty, di nuovo out per una lesione muscolare. Ancora fermi tutti gli altri. Questa la scelta degli uomini e il probabile schieramento di Baroni, con i possibili ballottaggi ruolo per ruolo.

PORTIERE E DIFESA – Nonostante l’errore di sabato (e non è il primo) Plizzari dovrebbe prendere ancora posto tra i pali. Non sono tuttavia da escludere colpi di scena. Retroguardia confermata quasi in toto. L’unico a perdere il posto dovrebbe essere Stavropoulos, che paga anche il clamoroso errore in compartecipazione col portiere. Dovrebbe fargli spazio proprio Cionek, che affiancherà Loiacono con Di Chiara e Delprato sulle fasce. Scalpita Gasparetto.

CENTROCAMPO – De Rose e Crisetig si candidano a giocare da titolari ancora una volta. Solo le numerose e recenti gare ravvicinate, in cui sono stati tra i più utilizzati, potrebbero aumentare le chance di Bianchi e Folorunsho di scalzarli. Le differenze importanti potrebbero però vedersi sulle fasce. Rolando dovrebbe essere confermato sulla destra, a meno che Baroni non opti per un utilizzo di Situm o Peli (su cui il mister sembrerebbe puntare di più rispetto a Toscano, come dimostra anche il buon ingresso contro il Cittadella) e uno spostamento dell’ex Samp sulla linea dei difensori o sulla sinistra. Se tutto dovesse restare immutato, invece, potrebbe essere Situm il prescelto sulla sinistra, vista l’assenza di Liotti. Il croato, checché ne dica il suo utilizzo sempre sulla destra in questa stagione, è sulla sinistra che ha giocato per gran parte della sua carriera.

ATTACCO – Out Lafferty, l’unico attaccante di peso presente è Vasic. Sicuro il ritorno di Bellomo, potrebbe essere Rivas ad affiancarlo, in un attacco nuovamente senza punti di riferimento.

Probabile Formazione Reggina (4-4-2): Plizzari; Di Chiara, Cionek, Loiacono, Delprato; Situm, Crisetig, De Rose, Rolando; Bellomo, Rivas.