Dall’illusione Marazzina al miracolo Baiocco: tutti i precedenti di Vicenza-Reggina [FOTO e VIDEO]

21 Dicembre 2020 12:42

Vicenza e Reggina si affrontano domani al Menti per la settima volta nella loro storia: tutti i precedenti tra biancorossi e amaranto

Sei scontri totali, di cui uno solo (il primo assoluto) in Serie A. Questo il computo totale dei precedenti tra Vicenza e Reggina, che domani tornano a sfidarsi al Menti (fischio d’inizio ore 19, clicca QUI per seguire la diretta del match) per la settima volta in ben 20 anni. Il primo confronto è infatti nella stagione 2000-2001, l’ultimo nel 2012-2013, con gli amaranto salvi e i biancorossi in terza serie. Questo il racconto nel dettaglio delle sei partite in questione, dall’illusione Marazzina al miracolo Baiocco. In alto la ricca FOTOGALLERY con tantissime immagini di tutti i Vicenza-Reggina del passato.

1) Stagione 2000-2001 (Serie A) Vicenza-Reggina 2-1

Primo confronto in assoluto e anche primo e unico finora in A. 29ª giornata: dopo una grande rimonta nel girone di ritorno, la squadra di Colomba si gioca tanto nello scontro diretto del Menti. Marazzina illude ad inizio ripresa, ma poi il bomber a sorpresa Zanchi (difensore) la ribalta da solo con due zuccate su corner nel finale. Pesante sconfitta per gli amaranto, che retrocederanno poi a fine stagione dopo lo spareggio contro l’Hellas Verona. Di seguito il VIDEO con gli highlights di quella partita.

2) Stagione 2001-2002 (Serie B) Vicenza-Reggina 1-2

Entrambe retrocesse, Vicenza e Reggina si affrontano l’anno dopo in B, ma questa volta sono gli amaranto a sorridere. Jiranek e Savoldi indirizzano il match in favore degli uomini di Colomba, Margiotta accorcia le distanze ma non basta e la Reggina ottiene una delle tante importanti vittorie che la proietteranno poi al ritorno in A.

3) Stagione 2009-2010 (Serie B) Vicenza-Reggina 3-1

Dopo 7 anni le due squadre tornano a sfidarsi in B, in seguito alla retrocessione degli amaranto. Sarà un’annata maledetta, quella, con l’entusiasmo iniziale di “Novellino & Co.” dissoltosi poi nel tempo. Tris senza attenuanti dei veneti, con Di Cesare, Litteri e Sgrigna che firma il tris dopo che Brienza aveva accorciato. Ad inizio gara, rigore fallito da Castiglia (arrivato nel mercato di gennaio).

4) Stagione 2010-2011 (Serie B) Vicenza-Reggina 0-1

Stagione del riscatto per la Reggina, sia in campionato che al Menti. E’ Ciccio Cosenza a mettere dentro a ridosso dell’intervallo, sigillando un pesantissimo 0-1 nella corsa ai playoff che gli amaranto perderanno nella maledetta notte di Novara.

5) Stagione 2011-2012 (Serie B) Vicenza-Reggina 0-0

Pari scialbo nella prima del 2012: 0-0 con poche emozioni per la compagine di Breda, che dopo un avvio scoppiettante rallenta il cammino e, in seguito a questa sfida, “saluta” in favore di Gregucci, che dopo qualche giornata gli farà tuttavia di nuovo posto.

6) Stagione 2012/2013 (Serie B) Vicenza-Reggina 0-0

Ultima giornata di campionato: il Vicenza ha a disposizione solo la vittoria per entrare ai playout, alla Reggina basta anche un pari per salvarsi. Ne esce fuori una partita tiratissima, in cui gli amaranto di Pillon (che era subentrato a Dionigi nella parte finale di stagione) non tirano praticamente mai in porta, mentre i padroni di casa fanno la partita senza tuttavia rendersi mai pericolosi. Fino al miracolo del portiere Baiocco, che in pieno recupero respinge un tiro a botta sicura di un avversario e salva la Reggina dall’incubo spareggi. Di seguito il VIDEO con gli highlights di quella partita.