21 Dicembre 2020 18:10

Vicenza-Reggina, i convocati di mister Marco Baroni per la trasferta di domani in Veneto

Tre ritorni importanti, due assenti in più che si aggiungono ai “soliti noti”. Questa la situazione in casa amaranto in vista della trasferta di Vicenza (clicca QUI per seguire la diretta del match). Bellomo è di nuovo disponibile dopo aver scontato la squalifica, in cui entra invece Liotti. Cionek e Situm sono gli unici tra gli infortunati a recuperare. Restano fuori i vari Faty, Charpentier, Rossi, Menez, Denis e Situm. L’ennesima tegola dell’ultim’ora, però, è il nuovo stop per Lafferty, che risulta tra gli indisponibili. Di seguito la lista ufficiale dei convocati scelta da mister Baroni.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorusho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Denis, Faty, Lafferty, Ménez, Rossi. Squalificato: Liotti (1)