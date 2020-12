Vicenza-Reggina, Baroni alla vigilia: “Confronto con ultrà positivo, siamo tutti sotto esame. Sul mercato…”

21 Dicembre 2020 14:27

Vicenza-Reggina, le parole alla vigilia del tecnico amaranto Marco Baroni: il confronto con gli ultrà, il tour de force di fine anno e il prossimo avversario

Niente conferenza stampa della vigilia per la Reggina in vista della trasferta di domani a Vicenza (clicca QUI per seguire la diretta del match). Troppo ristretti i tempi tra la partita precedente, la rifinitura e la partenza. Ma il tecnico amaranto Baroni ha parlato comunque della sfida ai canali ufficiali del club.

“Abbiamo rivisto insieme la prestazione di lunedì – ha detto – a me è piaciuta. Ci sono molte cose positive, a larghi tratti la squadra ha saputo tenere bene le distanze nelle pressioni, abbiamo fatto buone transizioni. L’obiettivo è ripartire a testa alta da questa prestazione”.

Il tecnico ha anche detto la sua sul confronto di ieri mattina tra i tifosi e la squadra: “Il confronto con gli ultrà può servire da stimolo positivo – ha proseguito Baroni – è grazie ai tifosi se facciamo questo lavoro. Uno dei motivi che mi ha spinto a venire qua è proprio il calore della piazza, il fuoco che c’è. Ci hanno chiesto solamente la cosa più importante: di dare tutto. E’ stato un confronto positivo”.

Una domanda anche su questo ultimo tour de force, prima della riapertura del mercato: “In questo momento la mia attenzione non è rivolta al mercato ma a queste partite. E’ un momento in cui stare attenti perché le voci esterne possono ‘inquinare’. E’ normale poi che tutti siamo sotto esame, ma è il bello del nostro lavoro. Guai ad avere paura delle pressioni”.

Sul prossimo avversario: “Il Vicenza è una squadra che ha trovato fiducia, ma non per caso. Ha giocatori frizzanti, un bel mix, ha gestito moto bene il salto di categoria. Per noi è un bell’esame e dobbiamo farci trovare preparati”.