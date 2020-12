Vicenza-Reggina 1-1, le pagelle di StrettoWeb: Plizzari e Stavropoulos alla sagra degli errori, Folorunsho e Bianchi giganteggiano

22 Dicembre 2020 21:10

Vicenza-Reggina, le pagelle di StrettoWeb: è appena terminata la sfida del Menti tra i biancorossi di Di Carlo e gli amaranto di Baroni

Vicenza-Reggina, le pagelle di StrettoWeb al termine della sfida del Menti. Gli amaranto tornano a punti ed è l’unica buona notizia oltre alla prestazione, come sempre, fino al gol del pari. Vantaggio meritato di Bianchi prima dell’intervallo, ennesimo disastroso errore di Plizzari che regala il pari e tantissimi rimpianti. Nell’ultima mezz’ora, con l’uomo in più (per una volta!), non si sfonda anche per la via di alternative in panchina. E’ un risultato che, a questo punto della stagione, non serve assolutamente a nulla. Di seguito le PAGELLE della nostra redazione.

Plizzari 3 – Due partite, due errori. Subisce gol senza subire un tiro in porta. Ennesimo errore vergognoso.

Delprato 6.5 – Bene in difesa, meno bene quando si butta in avanti.

Loiacono 6.5 – Prova pulita e ordinata. Salva sulla linea dopo la “frittata” di Stavropoulos.

Stavropoulos 3.5 – Fa la stessa cazzata di lunedì, lasciando scorrere il pallone e non proteggendo Plizzari, che ha tuttavia le colpe maggiori. E nel primo tempo fa ancora peggio…

Di Chiara 7 – Finalmente una prova positiva e con pochissimi errori nelle due fasi. Assist al bacio per Bianchi.

Bianchi 7+ – Prova superlativa. E’ tra i pochi, dei titolari di oggi, ad avere ottime capacità di inserimento e a vedere la porta. E sfrutta al meglio questa caratteristica. Sfiora l’eurogol nel finale con un gran tiro da fuori.

Crisetig 6.5 – Torna nel suo ruolo naturale, torna nel vivo del gioco. Prova positiva.

Folorunsho 7 – Tra i migliori in campo. Mette da parte la frenesia e la foga e legge bene ogni situazione. “Mangia” le caviglie e si propone bene in fase offensiva con corsa e dinamismo. Nel gol c’è molto del suo.

Rolando 5.5 – Frenato, timido, quest’anno non incide. Nel primo tempo avrà toccato tre palloni in tutto, poco meglio nella ripresa.

Rivas 6 – Non è il suo ruolo e si vede, non a caso fa le migliori cose quando si mette a sinistra e punta l’uomo. “Deve” giocare lì perché le alternative latitano, e questo fa pensare per l’ennesima volta…

Bellomo 6 – Senza infamia né lode, mette tanti palloni in mezzo ed è nel vivo del gioco ma sbaglia anche qualcosa.

dal 73′ Situm 6 – Il suo ingresso non cambia le sorti del match.

dall’85’ Vasic s.v.