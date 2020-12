Cosenza e Vicenza si dividono la posta, l’1-1 del Menti però non serve a nessuno. Classifica, marcatori e prossimo turno

6 Dicembre 2020 22:53

Analisi del match Vicenza-Cosenza, risultati Serie B, programma completo, classifica marcatori e prossimo turno al termine del posticipo domenicale della 10ª giornata

E’ terminato 1-1 il monday night della 10ª giornata di Serie B. Vicenza e Cosenza si dividono la posta in palio, muovono la classifica ma di fatto nessuna delle due fa un passo deciso per allontanarsi dalla zona play out. Il match è stato a lunghi tratti gestito dai padroni di casa, che spesse volte hanno impegnato Falcone. La compagine calabrese ha agito maggiormente di rimessa con Sacko e Baez poco bravi ad approfittare delle buone chance. Sono così i veneti nella ripresa a passare in vantaggio al 71′, l’1-0 porta la firma dell’esperto Meggiorini. La rete incassata scuote il Cosenza, che ci crede, e trova il pareggio all’86’ con Tiritiello. Con coraggio i Lupi hanno tentato addirittura il ribaltone, ma il colpo giusto non è arrivato. Nella giornata di oggi, inoltre, si è giocata la sfida Reggiana-Monza, che si è conclusa a sorpresa 3-0 per i padroni di casa. A completare il turno di campionato domani Pordenone-Empoli alle ore 21. Di seguito il programma completo, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 4 DICEMBRE

ore 21:00

Ascoli-Pescara 2-1

SABATO 5 DICEMBRE

ore 14:00

Cremonese-Entella 2-1

Frosinone-Chievo 3-2

Lecce-Venezia 2-2

Salernitana-Cittadella 1-0

Spal-Pisa 4-0

ore 15:30

Reggina-Brescia 2-1

DOMENICA 6 DICEMBRE

ore 15:00

Reggiana-Monza 3-0

ore 21:00

Vicenza-Cosenza 1-1

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

ore 21:00

Pordenone-Empoli

Salernitana 23 Spal 21 Frosinone 19 Lecce 19 Empoli 18 Venezia 18 Chievo 14 Cittadella 14 Monza 14 Pordenone 12 Reggiana 11 Reggina 10 Brescia 9 Cosenza 9 Vicenza 9 Pisa 7 Pescara 7 Cremonese 7 Ascoli 5 Entella 5

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 8 gol Forte (Venezia) 8 gol Diaw (Pordenone) 5 gol Mazzocchi S. (Reggiana) 4 gol Marconi (Pisa) 4 gol Novakovich (Frosinone) 4 reti Stepinski (Lecce) 4 gol Tutino (Salernitana) 4 gol Gargiulo (Lecce) 4 gol Garritano (Chievo) 4 gol La Mantia (Empoli) 4 gol Meggiorini (Vicenza) 4 gol

RECUPERI

MARTEDI’ 8 DICEMBRE

ore 15:00 (5ª giornata)

Cremonese-Brescia

ore 17:00 (7ª giornata)

Pisa-Ascoli

PROSSIMO TURNO (11ª GIORNATA)

VENERDI’ 11 DICEMBRE

ore 19:00

Venezia-Monza

ore 21:00

Chievo-Reggina

SABATO 12 DICEMBRE

ore 14:00

Brescia-Salernitana

Cosenza-Reggiana

Cremonese-Ascoli

Entella-Empoli

Lecce-Frosinone

Pisa-Pordenone

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 16:00

Pescara-L.R. Vicenza

ore 18:00

Cittadella-Spal