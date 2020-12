Variante Covid, l’Ue raccomanda la ripresa dei “viaggi essenziali” per far rientrare nella propria città i cittadini

22 Dicembre 2020 15:40

Variante Covid: la raccomandazione, che mira a consentire a migliaia di cittadini dell’Ue e del Regno Unito di fare rientro nella propria città sarà esaminata oggi dagli ambasciatori dei Paesi membri

La Commissione europea ha raccomandato agli stati dell’Unione europea di facilitare la ripresa del traffico aereo da e per il Regno Unito per “i viaggi essenziali” e per “evitare l’interruzione della catena di approvvigionamento”. Una cinquantina di Paesi, Italia compresa, hanno interrotto i collegamenti aerei con il Regno Unito a causa della diffusione di una variante del coronavirus che ha una maggiore capacita’ di diffusione, ma, stando a quanto si sa finora, non piu’ pericoloso. La raccomandazione, che mira a consentire a migliaia di cittadini dell’Ue e del Regno Unito di fare rientro nella propria citta’, sara’ esaminata oggi dagli ambasciatori dei Paesi membri. “Lo stop ai viaggi in aereo e in treno dovrebbe essere sospeso in considerazione della necessita’ di garantire gli spostamenti essenziali ed evitare interruzioni della catena di fornitura”, ha detto la Commissione, sottolineando pero’ che i viaggi non essenziali dovrebbero essere “scoraggiati”.