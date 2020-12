Valderrama in tackle sulla VAR: “togliete gli arbitri, sono dei pagliacci ormai inutili”

16 Dicembre 2020 10:54

Carlos Valderrama, detrattore della VAR, cambia l’obiettivo delle sue critiche: l’ex trequartista della Colombia questa volta punta il dito contro gli arbitri

L’introduzione della VAR nel calcio è stata senza dubbio una svolta storica. L’utilizzo delle telecamere ha ridotto il margine di errore degli arbitri, incontrando inizialmente un vasto consenso, ma nelle stagioni successive le note polemiche che accompagnano il mondo del pallone sono aumentate. Qualche interpretazione particolare e alcune chiamate non proprio corrette anche con il replay della telecamera hanno dato dell’ottimo materiale a chi non è mai stato un fan della moviola in campo.

Fra di essi c’è Carlos Valderrama, storico trequartista della Colombia che secondo Mundo Deportivo, attraverso il suo canale YouTube avrebbe chiesto addirittura di eliminare gli arbitri dal campo di gioco. Del resto, decidono tutto le telecamere: “ha cambiato il calcio in peggio, perchè non la capisce neanche mia madre. – dice Valderrama sulla VAR – E succede lo stesso negli altri paesi, in Copa Libertadores, in Inghilterra, in Spagna… In ogni parte del mondo questa VAR non serve a niente. A questo punto, togliessero gli arbitri, perchè in questa maniera sono solamente dei pagliacci. Dei pagliacci perchè non prendono decisioni. Prima gli arbitri decidevano e si sbagliavano, perchè sono esseri umani. Ma adesso non servono a nulla, vanno in campo e non decidono nulla. Se c’è un fallo di mano, devono andare alla VAR, per un calcio d’angolo si va alla VAR, per capire se è rigore c’è la VAR. E a questo punto meglio toglierli e inventarsi un’altra cosa nuova così come quando hanno inventato la VAR. Facciamo che si gioca senza arbitro e che fischia tutto la VAR”.