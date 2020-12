Vaccini anti-Covid: arrivano le dosi in Calabria e Sicilia. La distribuzione Regione per Regione [NUMERI e DETTAGLI]

16 Dicembre 2020 18:02

Vaccini anti-Covid: in Calabria arrivano 53 mila dosi, in Sicilia 129 mila. La distribuzione Regione per Regione, i dettagli

La campagna dei vaccini anti-Covid, come scrive la Gazzetta del Sud, partirà a breve con le prime 1.833.975 dosi che verranno distribuite da Pfizer. Questa mattina in Conferenza Stato-Regioni è stata condivisa tra il Governo, le Regioni e il Commissario la suddivisione delle dosi: i primi ad essere vaccinati saranno gli operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani.

La distribuzione Regione per Regione

Abruzzo 25.480, Basilicata 19.455, Calabria 53.131, Campania 135.890, Emilia Romagna 183.138, Friuli Venezia Giulia 50.094, Lazio 179.818, Liguria 60.142, Lombardia 304.955, Marche 37.872, Molise 9.294, Bolzano 27.521, Trento 18.659, Piemonte 170.995, Puglia 94.526, Sardegna 33.801,Sicilia 129.047, Toscana 116.240, Umbria 16.308, Valle d’Aosta 3.334, Veneto 164.278. Totale 1.833.975