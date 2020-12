9 Dicembre 2020 12:36

Università di Messina: sabato webinar dal titolo “Le tutele dell’Ateneo a garanzia degli studenti”. Ospite l’On. Alessandro Zan

Sabato 12 dicembre, alle ore 9, la pagina Facebook dell’Università di Messina ospiterà un webinar sul tema “Le tutele dell’Ateneo a garanzia degli studenti“. Le attività saranno introdotte dalla prof.ssa Giovanna Spatari, Prorettore al Welfare e Politiche di genere. Interverranno, inoltre, i proff. Marianna Gensabella (Presidente Commissione di Garanzia), Concetta Parrinello (Presidente CUG) e Francesco Pira (Delegato del Rettore alla Comunicazione), l’avv. Francesca Starvaggi (Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi), la dott.ssa Barbara Billè (Presidente del Consiglio degli Studenti), l’On. Alessandro Zan (Promotore del Disegno di legge contro l’omotransfobia).

L’obiettivo dell’incontro è quello di promuovere e far conoscere alla vasta platea studentesca organi di tutela quali il Comitato Unico di Garanzia, la Commissione di Garanzia ed il Garante degli Studenti. Fra gli argomenti che verranno esplorati vi sono “I codici di condotta antimolestie negli Atenei: le esperienze dell’Università di Messina”; “Il Codice etico: diritti e doveri di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo”; “Attività e obiettivi del Comitato Unico di Garanzia”; “La figura del Garante degli Studenti: i presupposti per farvi ricorso”; “Il Consiglio degli Studenti come strumento per una sempre più fattiva collaborazione con la Governance”; “Le novità introdotte con il disegno di legge contro l’omotransfobia, il c.d. DdL Zan”; “Comunicare con i nostri studenti nell’era social”. Modereranno il dott. Francesco Coglitore (Responsabile Unità Organizzativa “Organi di Garanzia” UniMe) e la sig.ra Alessandra Rundo Sutera (Rappresentante degli studenti in seno al CUG UniMe, componente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari – CNSU). “Con questa iniziativa – ha commentato la prof.ssa Parrinello – vogliamo coinvolgere studenti e studentesse e far capire loro l’importanza degli strumenti di tutela all’interno dell’Ateneo, affinché possano trovare nell’ambiente di studio un importante punto di riferimento per il loro presente ed anche per il futuro”.