Uniti Per Messina organizza la “Raccolta Di Beneficenza Natalizia“

14 Dicembre 2020 09:19

Uniti Per Messina, in previsione del Natale, organizza la consueta “Raccolta Di Beneficenza Natalizia“

L’associazione UNIxME – Uniti Per Messina – in previsione del Natale organizza la consueta “ Raccolta Di Beneficenza Natalizia “ a favore di chi nei giorni di festa è più disagiato. La raccolta consiste in cibo, a favore delle famiglie che durante le feste non hanno molta possibilità di avere un pasto caldo sulla propria tavola, e di giocattoli, per dare un sorriso ai bambini meno fortunati la notte di Natale. Per potere partecipare a tale iniziativa, attraverso la consegna di viveri e di doni, bisognerà recarsi nel punto di raccolta situato presso la sede dell’associazione UNIxME in Via Corso Cavour N. 74 dove vi accoglieranno i volontari dell’associazione UNIxME nei giorni 20/21/22 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00. “ UNIxME si fonda sui principi di beneficenza e solidarietà e sopratutto in questo periodo dobbiamo essere da esempio per l’intera comunità messinese “ – commenta, il Senatore Accademico dell’Università degli Studi Di Messina e cofondatore dell’associazione UNIxME, Emanuele Faraone. “ Chiunque sia interessato a partecipare a tale iniziativa di beneficenza e solidarietà dovrà contattarci nelle nostre pagine Facebook ( UNIxME – Universitari Per Messina ) ed Instagram ( @associazione_unixme ) e fissare un appuntamento nei giorni e negli orari indicati in modo da evitare che si creino assembramenti ” aggiungono i Vice Presidenti dell’associazione UNIxME Dario Spatola e Samuela Puliafito. In conclusione la Coordinatrice dell’associazione UNIxME – Elisabbetta Barranca – raccomanda di venire muniti di mascherina e di guanti in lattice per il rispetto delle norme anti-covid_19.