A Natale scegli la qualità e proteggi il tuo cellulare: Unieuro Reggio Calabria realizza la pellicola ultra resistente in pochi minuti [FOTO E VIDEO]

2 Dicembre 2020 18:25

Unieuro Reggio Calabria garantisce il servizio “Film&G0”, cioè un sistema che realizza in pochi minuti pellicole in silicone su misura per tutti i dispositivi

Una pellicola di ottima qualità per un risultato sicuro e di totale affidamento. Da Unieuro Reggio Calabria è possibile usufruire del cosiddetto “Film&G0”, cioè un sistema che realizza pellicole in silicone su misura per tutti i dispositivi. Si tratta di un materiale ultra-resistente e ultra-trasparente, che protegge il display del proprio cellulare o tablet da graffi, urti e liquidi. Questa tipologia di pellicola è presente nella versioni retro e full body, case friendly e full edge per dare una protezione adatta al proprio dispositivo. Come si può vedere dal VIDEO l’operazione si svolge in pochi minuti e tre semplici passaggi: con uno smartphone si scannerizza il codice del dispositivo specifico, il dato viene trasmesso ad una macchina che ritaglia la pellicola; infine l’addetto si occuperà dell’installazione e della stesura per un risultato perfetto. E soprattutto duraturo nel tempo, a differenza di alcune pellicole scadenti che non proteggono bene o devono essere cambiate nel giro di poche settimane.

Quando arriva il momento di scegliere, la decisione migliore è sempre e solo una: affidarsi alla qualità. Ed è proprio “qualità” la parola d’ordine per Unieuro. Lo store di Reggio Calabria, situato sul Viale Laboccetta, è con gli anni riuscito a diventare una garanzia nel settore appunto per alcuni la cura di determinati dettagli in modo costante nel corso del tempo. E attenzione: per qualità non significa unicamente andare a trovare il prodotto “il più caro” o ancora “quello più conosciuto”, ma significa avere conoscenza di ciò che si vende e di ciò che la propria clientela desidera; assicurare dietro un lavoro di produzione grande attenzione, impegno e dedizione. Per avere un esempio pratico a disposizione dei nostri lettori, questa mattina la redazione di StrettoWeb si è recata presso il negozio per conoscere il particolare servizio che l’azienda offre. Il risultato è stato semplicemente sorprendente. Vi lasciamo alle immagini.