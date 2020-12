21 Dicembre 2020 10:28

Unical, il Sistema Reggio oggetto di un seminario sulle massomafie con i giornalisti Claudio Cordova e Michele Inserra

Continuano gli appuntamenti all’Università della Calabria del progetto didattico di Pedagogia dell’Antimafia. Si terrà questa sera, lunedì 21 dicembre, nell’ambito del decennale delle attività laboratoriali di antimafia svolte nel corso di studio unificato in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche dell’Unical, coordinato da Mario Caligiuri, un webinar dedicato allo studio del libro “Gotha” scritto dal Direttore de Il Dispaccio, Claudio Cordova. Il seminario online, introdotto da Giancarlo Costabile e dal giornalista Michele Inserra de Il Quotidiano del Sud- L’Altra Voce dell’Italia, inizierà alle 19:00 e sarà trasmesso dalle pagine facebook e youtube dell’emittente televisiva Calabria News 24. “Il lavoro di Claudio Cordova – spiega Giancarlo Costabile – ricostruisce la genesi e lo sviluppo del Sistema Reggio, un intreccio perverso e reticolare di poteri criminali in grado di condizionare totalmente la quotidianità del territorio reggino. La storia della mafia calabrese è parte fondamentale della storia del potere del nostro Paese perché il linguaggio criminale è diventato esplicitamente la grammatica delle classi dirigenti, sia locali sia governative. Gotha – conclude Costabile – è un testo illuminante poiché ha il coraggio della verità, cogliendo tutti gli aspetti storico-sociali nevralgici della trasformazione della ’ndrangheta da mafia agropastorale a potere globale grazie alla stretta relazione con la massoneria deviata. Sono ormai maturi i tempi per affermare anche nelle università italiane la necessità di nuovi e coraggiosi studi sull’evoluzione delle mafie nella loro organica connessione con quei poteri istituzionali che ne hanno legittimato successo e radicamento nella società, a tutti i livelli”.