Unical: Mario Caligiuri nominato nel comitato di gestione dei corsi universitari per la formazione degli insegnanti di sostegno

19 Dicembre 2020 10:19

Università della Calabria: Mario Caligiuri subentra nell’importante incarico a Giuseppe Spadafora

Mario Caligiuri, coordinatore del corso in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche dell’Università della Calabria, è stato nominato dal rettore Nicola Leone componente del comitato di gestione delle attività didattiche e organizzative dei corsi universitari per la formazione degli insegnanti di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado. Mario Caligiuri subentra nell’importante incarico a Giuseppe Spadafora. Il comitato è presieduto da Anna Maria Canino, delegata del rettore per la formazione degli insegnanti, Antonella Valenti, direttrice dei corsi di sostegno, Luca Dell’Aglio, coordinatore della commissione didattica per il corso di Scienze della formazione primaria, Ferdinando Rossi, responsabile del servizio di supporto al delegato della didattica, Anna Alberta Aiello, segretaria verbalizzante.

“Il percorso universitario sul sostegno – ha dichiarato Mario Caligiuri – è un aspetto fondamentale della formazione iniziale degli insegnanti. Credo siano maturi i tempi per attivare nell’Università della Calabria percorsi unitari di collaborazione interdipartimentale, per proporre un progetto educativo per la società Calabrese. Non a caso il rettore Leone nel suo programma ha previsto la costituzione di una Scuola per gli insegnanti”.