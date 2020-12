UFC – Marvin Vettori, l’occasione da non sbagliare: sabato il main event di Las Vegas contro Jack Hermannson

1 Dicembre 2020 11:53

Marvin Vettori accetta di sfidare Jack Hermansson nel main event UFC di Las Vegas con soli 7 giorni di preavviso: l’italiano ha un’occasione da non fallire

Marvin Vettori non è mai stato uno che si tira indietro. Il fighter italiano fa della sua sfacciataggine e del suo carattere le sue armi principali off ring, tanto da essersi costruito una certa nomea come trash talker d’elite. Non sono bastati però insulti e provocazioni a fargli trovare un avversario degno di nota. O meglio, il prossimo 12 dicembre avrebbe dovuto affrontare un grande nome come Ronaldo ‘Jacarè’ Souza (8 volte campione del mondo di BJJ), ma attualmente fuori dal giro titolato.

Per questo motivo appena si è presentata l’occasione di affrontare Jack Hermansson, numero 4 nel ranking dei pesi-medi e contendente al titolo, Marvin Vettori l’ha subito colta al volo. Hermansson avrebbe dovuto combattere contro Kevin Holland, fermato però dal Coronavirus. ‘The Italian Dream’ (attualmente 13° in classifica), dopo le ultime prove positive nell’ottagono della promotion americana, ha dunque l’occasione di ottenere un successo prestigioso che gli permtterà di rientrare in orbita titolo. Battere Hermansson sarà tutt’altro che una passeggiata, specialmente con soli 7 giorni di preavviso per preparare l’incontro: il fighter svedese ma norvege d’adozione è un esperto nella lotta greco-romana ma risulta anche un valido striker, è capace di finalizzare (11 incontri su 21 vinti per ko) ma potrebbe soffrire un match che va per le lunghe (Clicca qui per seguire l’incontro in diretta su DAZN).